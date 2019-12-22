Лавров объяснил, как Россия ответит на американские санкции

Россия ответит на санкции США без ущерба для себя. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно», — заявил Лавров. Политик удивился тому, что американцы принимают решения, которые «не делают чести серьезным политическим деятелям».
Таким образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал новые санкции в отношении России, которые коснулись «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Согласно принятым ограничениям, Вашингтон выдвинет требование Москве немедленно прекратить строительство потоков. По мнению российского МИДа, решение Белого дома подрывает развитие европейской экономики и ее способность конкурировать с США на мировых рынках.