Картина российского режиссера Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия

Фильм «Елена» российского режиссера Андрея Звягинцева попал в список 50 лучших фильмов уходящего десятилетия. Рейтинг составил американский журнал Rolling Stone, разместив картину из России на 42 строке.
Работу Звягинцева, рассказывающего о классовом расслоении в современной Москве поставили в один ряд с фильмами Хичкока. Строчкой выше перед «Еленой» стоит документальный фильм Рауля Пека «Я вам не негр», музыку для которого написал российский композитор Алексей Айги, сообщает РЕН ТВ.
Рейтинг фильмов десятилетия возглавила независимая гей-драма «Лунный свет» (2016). По мнению составителей рейтинга, картина «вышла в нужное время, найдя благодарную аудиторию». В свое время фильм был номинирован на множество кинопремий и получил сразу три «Оскара».
На второй строке оказался байопик Финчера «Социальная сеть» (2010), посвященный основателю Facebook Марку Цукербергу, затем идет картина французского режиссера Леоса Каракса «Корпорация «Святые Моторы»(2012).
Кинодрамму «Елена» Звягинцев снял в 2011 году. Картина повествует о жизни богатого, но больного бизнесмена с бедной медсестрой. У каждого из них свои интересы. супруга беспокоится о жизни своего сына и пытается спасти от армии внука. В итоге решается на убийство супруга и сжигает наброски его завещания. чтобы не остаться без наследства. В тот же год она была признана лучшей на церемонии вручения премии «Золотой орёл», а работа режиссёра была отмечена и «Никой», и «Золотым орлом». Картину еще до конца проката в кинотеартах показали по телевизору российским зрителям.