Сюткин объяснил шутку Шнурова над уральцем, который обидел Полину Гагарину

По мнению певца, в шутке Сергея Шнурова не было ничего оскорбительного Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Певец Валерий Сюткин считает, что шутка наставника шоу «Голос» Сергея Шнурова над своим подопечным Арсением Курчаниным из Екатеринбурга — всего лишь «дружеский подкол». После номера, который задел артистку Полину Гагарину, Шнуров заявил, что бывшему участнику шоу стоило высыпать семечки на голову певице, чтобы продолжить участие в шоу.

«Он [Сергей Шнуров] ее [Полину Гагарину] деликатно подкалывает, но не всегда у него получается деликатно», — рассказал Сюткин в интервью агентству Nation News. Артист добавил, что Шнуров наверняка не хотел разозлить или оскорбить певицу.

По словам Сюткина, певец делает все с чувством юмора, которое ему присуще. При этом юмор всегда был и остается важной частью «Голоса», считает певец. Он также отметил, что иногда на шоу шутят и над ведущим проекта Дмитрием Нагиевым.

В своем последнем выступлении в проекте екатеринбуржец Арсений Курчанин исполнил песню группы «Руки вверх!» «Лишь о тебе мечтая». Участник выступал в образе обычного парня с района и в конце номера насыпал семечки на стол Полины Гагариной. После его выступления она сказала, что недовольна таким поведением, напоминает портал «Дни.ру». Однако позже Валерий Сюткин в разговоре с «URA.RU» заступился за уральца, назвав его номер ярким и органичным. Сам исполнитель через некоторое время извинился перед певицей за свой поступок.