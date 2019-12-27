Власти назвали условие, при котором допустят независимые компании к экспорту газа

Независимые производители газа будут допущены к экспорту по трубе, если будет такая необходимость. Такой вывод следует из энергостратегии РФ до 2035, опубликованной на сайте Минэнерго.
«При необходимости ускорения темпов роста и расширения объемов экспорта трубопроводного газа будет рассматриваться вопрос о возможности поставок через единый экспортный канал газа независимых производителей», — указано в проекте.
Как отмечает РБК, руководитель Минэнерго Александр Новак заявлял, что вопрос либерализации экспорта трубопроводного газа в РФ правительство пока не обсуждало. Однако политик отметил, что существуют «мягкие формулировки о том, что может быть».
В данный момент монополия на экспорт трубопроводного газа в России принадлежит «Газпрому». При этом к экспорту сжиженного природного газа шесть лет назад допустили компании с долей государства более 50% и лицензиями на разработку шельфовых участков.