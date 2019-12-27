26 декабря 2019

Власти назвали условие, при котором допустят независимые компании к экспорту газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
При необходимости независимые компании будут привлечены к экспорту газаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Независимые производители газа будут допущены к экспорту по трубе, если будет такая необходимость. Такой вывод следует из энергостратегии РФ до 2035, опубликованной на сайте Минэнерго.

«При необходимости ускорения темпов роста и расширения объемов экспорта трубопроводного газа будет рассматриваться вопрос о возможности поставок через единый экспортный канал газа независимых производителей», — указано в проекте.

Как отмечает РБК, руководитель Минэнерго Александр Новак заявлял, что вопрос либерализации экспорта трубопроводного газа в РФ правительство пока не обсуждало. Однако политик отметил, что существуют «мягкие формулировки о том, что может быть».

В данный момент монополия на экспорт трубопроводного газа в России принадлежит «Газпрому». При этом к экспорту сжиженного природного газа шесть лет назад допустили компании с долей государства более 50% и лицензиями на разработку шельфовых участков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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