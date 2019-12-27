Уральский регион получит бонус за слабую экономику

Курганской области разрешили создавать зоны территориального развития Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область вошла в число 20 российских регионов, которые могут создавать зоны территориального развития. Постановление об этом подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«Утвердить прилагаемый перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых допускается создание зон территориального развития», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте российского правительства. Курганская область стала единственным уральским регионом, попавшим в этот список.

Перечень формируется на основании показателей, характеризующих динамику состояния экономики, социальной сферы, бюджетной обеспеченности и качества жизни населения региона в течение 10 лет, отмечается в пояснительной записке. Создание зон территориального развития позволит регионам с «относительно невысоким потенциалом развития» создать условия, способствующие ускорению его роста, считают в правительстве.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Медведев определили 10 регионов с наиболее сложной ситуацией по инвестициям, доходам, уровню бедности и безработице. В их число попала и Курганская область. Куратор Зауралья, первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, в августе признал, что регион необходимо «подтянуть» в социально-экономическом развитии.

Зоны территориального развития создаются для формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций за счет мер господдержки резидентов. Перечень регионов, в которых можно создавать такие зоны, обновляется каждые три года. С 2017 по 2019 годы Курганская область также была включена в этот список.