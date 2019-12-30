Доктор Мясников раскрыл, как хочет умереть

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Североуральск, каталка, смерть, морг, больница
Александр Мясников пожелал себе хорошего здоровья и быстрой смертиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущий и бывший кремлевский врач Александр Мясников признался, что пожелал бы себе быстрой смерти. Это явление медик назвал «поцелуем Бога».

«Я бы попросил себе хорошее здоровье и быструю внезапную смерть в тот момент, когда придет время», — рассказал «Царьграду» Мясников. По его словам, по сравнению со здоровьем все — ерунда, однако при этом «надо выключаться быстро». Поэтому безболезненная, быстрая и внезапная смерть — это, по мнению Мясникова, большое счастье. Также врач напомнил о том, что все можно изменить, пока мы живы.

Ранее доктор Мясников заявил о том, что в Москве медицина демонстрирует устойчивое движение вперед, в то время как в других регионах страны все далеко не так радужно, напоминает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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