Доктор Мясников раскрыл, как хочет умереть

Александр Мясников пожелал себе хорошего здоровья и быстрой смерти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущий и бывший кремлевский врач Александр Мясников признался, что пожелал бы себе быстрой смерти. Это явление медик назвал «поцелуем Бога».

«Я бы попросил себе хорошее здоровье и быструю внезапную смерть в тот момент, когда придет время», — рассказал « Царьграду » Мясников. По его словам, по сравнению со здоровьем все — ерунда, однако при этом «надо выключаться быстро». Поэтому безболезненная, быстрая и внезапная смерть — это, по мнению Мясникова, большое счастье. Также врач напомнил о том, что все можно изменить, пока мы живы.

Ранее доктор Мясников заявил о том, что в Москве медицина демонстрирует устойчивое движение вперед, в то время как в других регионах страны все далеко не так радужно, напоминает агентство Nation News.