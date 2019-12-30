Доктор Мясников раскрыл, как хочет умереть

Александр Мясников пожелал себе хорошего здоровья и быстрой смерти
Телеведущий и бывший кремлевский врач Александр Мясников признался, что пожелал бы себе быстрой смерти. Это явление медик назвал «поцелуем Бога».
«Я бы попросил себе хорошее здоровье и быструю внезапную смерть в тот момент, когда придет время», — рассказал «
Ранее доктор Мясников заявил о том, что в Москве медицина демонстрирует устойчивое движение вперед, в то время как в других регионах страны все далеко не так радужно, напоминает агентство Nation News.