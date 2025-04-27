Экономист сообщил о второй пенсии для некоторых россиян в конце апреля

Балынин: некоторые пенсионеры получат две пенсии в апреле из-за майских выходных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Некоторые пенсионеры получат майскую пенсию в апреле
Некоторые пенсионеры получат майскую пенсию в апреле Фото:

Некоторые российские пенсионеры получат две пенсии в апреле из-за переносов выплат на майские праздники. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«В связи с тем, что 1-4 мая и 8-11 мая официально являются выходными днями, то, соответственно тем гражданам, кто получает пенсию в эти дни, она будет выплачена заранее. Так, если выплата приходится на первые майские праздничные дни, то она, скорее всего, поступит 29-30 апреля. Соответственно, с календарной точки зрения таким пенсионерам в апреле придут две пенсии: одна в начале месяца, а вторая в конце», — объяснил эксперт, отметив, что следующая выплата поступит только в начале июня. Его слова передает aif.ru.

Экономист уточнил, что речь идет как о страховых пенсиях, так и о социальных и накопительных выплатах, а также о дополнительных выплатах по линии Социального фонда России. В первую очередь это касается тех граждан, кто получает выплаты через банк. Для досрочного получения пенсий никаких заявлений подавать не нужно: всем пенсионерам с датой выплаты на 8-11 мая деньги поступят 6-7 мая.

В связи с майскими праздниками сроки перечисления пенсий россиянам ранее также корректировались. Гражданам, которые обычно получают пенсионные выплаты в период с 1 по 5 число каждого месяца, средства перечислялись заранее — 29 или 30 апреля, а также с 5 по 7 мая. По окончании праздничных дней выплаты осуществлялись согласно обычному расписанию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Некоторые российские пенсионеры получат две пенсии в апреле из-за переносов выплат на майские праздники. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. «В связи с тем, что 1-4 мая и 8-11 мая официально являются выходными днями, то, соответственно тем гражданам, кто получает пенсию в эти дни, она будет выплачена заранее. Так, если выплата приходится на первые майские праздничные дни, то она, скорее всего, поступит 29-30 апреля. Соответственно, с календарной точки зрения таким пенсионерам в апреле придут две пенсии: одна в начале месяца, а вторая в конце», — объяснил эксперт, отметив, что следующая выплата поступит только в начале июня. Его слова передает aif.ru. Экономист уточнил, что речь идет как о страховых пенсиях, так и о социальных и накопительных выплатах, а также о дополнительных выплатах по линии Социального фонда России. В первую очередь это касается тех граждан, кто получает выплаты через банк. Для досрочного получения пенсий никаких заявлений подавать не нужно: всем пенсионерам с датой выплаты на 8-11 мая деньги поступят 6-7 мая. В связи с майскими праздниками сроки перечисления пенсий россиянам ранее также корректировались. Гражданам, которые обычно получают пенсионные выплаты в период с 1 по 5 число каждого месяца, средства перечислялись заранее — 29 или 30 апреля, а также с 5 по 7 мая. По окончании праздничных дней выплаты осуществлялись согласно обычному расписанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...