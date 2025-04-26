Перечислены категории людей, которых можно привлечь к работе в майские праздники

В майские праздники привлекать к работе подростков, инвалидов, женщин с детьми до трех лет и родителей или опекунов детей-инвалидов можно только с их письменного согласия. Об этом сообщили эксперты в пресс-службе сервиса «Авито Работа».
В компании разъяснили, что к работникам, которых можно привлечь к работе в выходные и праздничные дни только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний, относятся инвалиды, женщины с детьми до трех лет, родители или опекуны детей-инвалидов. Об этом рассказали эксперты «Авито Работа» в беседе с RT. В этот перечень также входят граждане, осуществляющие уход за родственниками, нуждающимися в медицинской помощи по заключению врачей, и те родители, которые в одиночку воспитывают детей младше 14 лет. Помимо них, в список входят опекуны детей, не достигших 14-летнего возраста, и родители таких детей, если второй родитель трудится вахтовым методом.
Прежде чем привлекать сотрудников к работе в выходные или праздничные дни, работодатель должен проинформировать их о праве отказаться от выполнения трудовых обязанностей в это время, а также получить их письменное согласие. Следует учитывать, что, несмотря на ранее данное согласие, работник имеет право в любой момент отказаться от такой работы. Нарушение этих правил может привести к проверкам и штрафам, поэтому работодателям важно правильно оформлять все документы: уведомления, письменные согласия и приказы.
Привлекать к работе без согласия можно только в исключительных случаях: при авариях, катастрофах, устранении последствий стихийных бедствий и на непрерывных производствах. Категориями работников, которых нельзя привлекать даже с их согласия, остаются беременные женщины (за исключением творческих профессий и спортсменов) и несовершеннолетние.
С 1 сентября 2025 года появится возможность привлекать подростков 14—18 лет к работе в выходные дни в период летних каникул по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов. Для работников младше 15 лет потребуется согласие родителей, а для детей-сирот — разрешение органов опеки. При этом сохраняются все ограничения по продолжительности рабочего времени для несовершеннолетних.
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