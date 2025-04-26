Она желала спокойной ночи миллионам малышей: умерла Светлана Харлап, подарившая голос Хрюше и Степашке

Советская и российская актриса театра и кино, мастер озвучивания и дублирования Светлана Евгеньевна Харлап ушла из жизни 26 апреля 2025 года в возрасте 84 лет. Ее уникальный голос, полный задора и тепла, стал частью детства миллионов зрителей благодаря ролям в передаче «Спокойной ночи, малыши!» и десяткам мультфильмов. Более полувека она посвятила сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ), оставив яркий след в театральном искусстве. Что известно о жизни и работе актрисы — в материале URA.RU.
Ранние годы и образование
Светлана Харлап родилась 17 декабря 1940 года в Москве, в преддверии Великой Отечественной войны, что сделало ее детство непростым. О ранних годах актрисы известно немного, так как она редко делилась личными воспоминаниями. В 1964 году, в возрасте 24 лет, она окончила Драматическую студию при Центральном Детском театре (ЦДТ) под руководством педагога Е. Кириченко. Позднее, в 1970 году, Харлап завершила обучение на театроведческом факультете ГИТИСа.
Театральная карьера
Сразу после окончания учебы в 1964 году Светлана Харлап была принята в труппу Центрального Детского театра (позже переименованного в РАМТ), где прослужила до выхода на пенсию в 2022 году. За 58 лет на сцене она сыграла более 60 ролей, начав как актриса-травести, воплощая детские и юношеские образы благодаря своему уникальному, звонкому голосу.
Среди ее заметных работ — роли в легендарном спектакле «Рамаяна», который шел в ЦДТ более 20 лет, и миссис Харпер в «Приключениях Тома Сойера». Ее персонажи варьировались от первоклассника Петрова в «Жил-был тимуровец Лаптев» до старушек и даже животных, таких как зайчиха или курица. Коллеги отмечали ее универсальность и заразительное жизнелюбие.
Работа на телевидении и в озвучивании
Светлана Харлап стала культовой фигурой благодаря своему голосу, который звучал в передачах «Спокойной ночи, малыши!» и «АБВГДейка». Она озвучивала Каркушу, Степашку и Хрюшу, став для миллионов детей символом уюта и доброты. Ее участие в этих программах продолжалось десятилетиями, а ее интонации до сих пор вызывают ностальгию у взрослых зрителей.
Помимо телевидения, Харлап активно работала в озвучивании мультфильмов. Ее голос можно услышать в более чем 50 анимационных проектах, включая «Котенок по имени Гав», «Незнайка на Луне», «Сказка о потерянном времени» и «Мы с Шерлоком Холмсом» (рыжий щенок).
С 1990-х годов она занялась дублированием зарубежных фильмов и мультфильмов, мастерски озвучивая детские роли. Среди ее работ — Фея-Крёстная в «Золушке» и «Золушке 3: Злые чары», Малыш Гамми в «Приключениях мишек Гамми», Фоксглав в «Чип и Дейл спешат на помощь», а также персонажи в «Томе и Джерри», «Семейке Аддамс» и «Улице Сезам». Она также подарила голос героям десятков компьютерных игр и около тысячи рекламных роликов, работая на студиях «Варус Видео» и «Селена Интернешнл».
Роли в кино и сериалах
В кино Светлана Харлап дебютировала в 1970 году в фэнтезийном телевизионном фильме Галины Орловой «Карлик Нос». Позже она снималась преимущественно в сериалах, среди которых выделяются «Громовы», «КОАПП (Комиссия особо активной помощи природе)» и «Остров», где она сыграла бабушку Леши. Ее фильмография также включает эпизодические роли в проектах «Москва. Три вокзала», «Кулагины» и «Чики». Несмотря на скромное количество ролей в кино, ее вклад в российский дубляж сделал ее узнаваемой фигурой.
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