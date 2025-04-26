26 апреля 2025

В Уссурийске мужчина избил трех девушек на улице

© Служба новостей «URA.RU»
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В Уссурийске мужчина напал ночью на трех девушек
В Уссурийске мужчина напал ночью на трех девушек Фото:

В Уссурийске вечером 26 апреля на улице Чичерина мужчина напал на трех девушек и избил их. Об этом сообщает очевидец происшествия. По данным telegram-канала News.VL, конфликт начался с ссоры между мужчиной и компаниями девушек, которая быстро переросла в насилие.

«Вечером в Уссурийске <...> Мужчина в компании трех женщин начал ссору, которая переросла в насилие», — сообщил telegram-канал. Инцидент произошел на улице Чичерина.

Сначала во время словесной перепалки мужчина ударил в лицо одну из девушек. Она рухнула на асфальт без сознания. После чего он начал угрожать еще двум девушкам из компании и избивать их. 

Потом мужчина повалил вторую. Он несколько раз ударил ее ногой, после чего стал избивать, придавив сверху. Удары приходились в основном по лицу.

Девушки обратились за помощью к прохожим. Подробности конфликта остаются неизвестными.

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В Уссурийске вечером 26 апреля на улице Чичерина мужчина напал на трех девушек и избил их. Об этом сообщает очевидец происшествия. По данным telegram-канала News.VL, конфликт начался с ссоры между мужчиной и компаниями девушек, которая быстро переросла в насилие. «Вечером в Уссурийске <...> Мужчина в компании трех женщин начал ссору, которая переросла в насилие», — сообщил telegram-канал. Инцидент произошел на улице Чичерина. Сначала во время словесной перепалки мужчина ударил в лицо одну из девушек. Она рухнула на асфальт без сознания. После чего он начал угрожать еще двум девушкам из компании и избивать их.  Потом мужчина повалил вторую. Он несколько раз ударил ее ногой, после чего стал избивать, придавив сверху. Удары приходились в основном по лицу. Девушки обратились за помощью к прохожим. Подробности конфликта остаются неизвестными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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