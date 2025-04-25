Похороны челябинского бойца СВО стали поводом для семейной ссоры

В Челябинске среди родственников погибшего бойца специальной военной операции (СВО) разгорелся конфликт за право его похорон. Кровные родственники планировали сделать это на родине военного — в Златоусте, а жена настаивала на придании тела земле в Челябинске.
«Я лично с папой, конечно, такие вопросы не обсуждала, надеялась на лучший исход событий. А вот сестра и мама с ним говорили [о том, где похоронить в случае гибели]. Сестре он говорил, что хотел бы быть похоронен все-таки в Златоусте — рядом с родными», — рассказала дочь погибшего Анастасия сайту 74.ру, добавив, что на тело также претендует супруга бойца, которая хочет похоронить его в Челябинске.
По закону право распоряжаться своим телом после смерти должен обозначить сам человек еще при жизни. Если этого не сделано, то принять решение могут супруг, близкие родственники, в том числе дети, родители, родные братья и сестры и так далее, пишет издание. При этом приоритета закон не расставляет, по умолчанию он убывает от начала к концу приведенного списка.
Чтобы похоронить бойца, сторонам были необходимы документы, находящиеся в военкомате. В итоге их передали дочери погибшего бойца СВО.
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