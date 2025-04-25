25 апреля 2025

Похороны челябинского бойца СВО стали поводом для семейной ссоры

В Челябинске разгорелся конфликт за похороны погибшего бойца СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Родственники хотели похоронить погибшего бойца на малой родине
Родственники хотели похоронить погибшего бойца на малой родине Фото:

В Челябинске среди родственников погибшего бойца специальной военной операции (СВО) разгорелся конфликт за право его похорон. Кровные родственники планировали сделать это на родине военного — в Златоусте, а жена настаивала на придании тела земле в Челябинске.

«Я лично с папой, конечно, такие вопросы не обсуждала, надеялась на лучший исход событий. А вот сестра и мама с ним говорили [о том, где похоронить в случае гибели]. Сестре он говорил, что хотел бы быть похоронен все-таки в Златоусте — рядом с родными», — рассказала дочь погибшего Анастасия сайту 74.ру, добавив, что на тело также претендует супруга бойца, которая хочет похоронить его в Челябинске. 

По закону право распоряжаться своим телом после смерти должен обозначить сам человек еще при жизни. Если этого не сделано, то принять решение могут супруг, близкие родственники, в том числе дети, родители, родные братья и сестры и так далее, пишет издание. При этом приоритета закон не расставляет, по умолчанию он убывает от начала к концу приведенного списка. 

Чтобы похоронить бойца, сторонам были необходимы документы, находящиеся в военкомате. В итоге их передали дочери погибшего бойца СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске среди родственников погибшего бойца специальной военной операции (СВО) разгорелся конфликт за право его похорон. Кровные родственники планировали сделать это на родине военного — в Златоусте, а жена настаивала на придании тела земле в Челябинске. «Я лично с папой, конечно, такие вопросы не обсуждала, надеялась на лучший исход событий. А вот сестра и мама с ним говорили [о том, где похоронить в случае гибели]. Сестре он говорил, что хотел бы быть похоронен все-таки в Златоусте — рядом с родными», — рассказала дочь погибшего Анастасия сайту 74.ру, добавив, что на тело также претендует супруга бойца, которая хочет похоронить его в Челябинске.  По закону право распоряжаться своим телом после смерти должен обозначить сам человек еще при жизни. Если этого не сделано, то принять решение могут супруг, близкие родственники, в том числе дети, родители, родные братья и сестры и так далее, пишет издание. При этом приоритета закон не расставляет, по умолчанию он убывает от начала к концу приведенного списка.  Чтобы похоронить бойца, сторонам были необходимы документы, находящиеся в военкомате. В итоге их передали дочери погибшего бойца СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...