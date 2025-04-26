26 апреля 2025

В РФ ничтожны договоры на кредит, подписанные мошенниками через приложение банка

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Граждан России обезопасили от мошеннических схем
Граждан России обезопасили от мошеннических схем Фото:

Кредитный договор, оформленный с помощью мобильного банковского приложения без согласия клиента, признается недействительным. Такой вывод содержится в первом обзоре судебной практики Верховного суда РФ за 2025 год.

«Суд <...> подчеркнул, что кредит требует волеизъявления сторон, а договор, заключенный в результате обмана или иных неправомерных действий, является ничтожным. Именно банк должен доказать факт добровольного заключения договора клиентом», — на опубликованное решение ссылается РАПСИ.

С 1 марта в России вступил в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на получение кредитов и займов. На этом фоне среди россиян стал набирать популярность финансовый детокс — система жесткого контроля расходов, направленная пересмотр потребительских привычек. Также на портале «Госуслуги» планируют запустить новый сервис, позволяющий самостоятельно запрещать дистанционное оформление сим-карт.

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Кредитный договор, оформленный с помощью мобильного банковского приложения без согласия клиента, признается недействительным. Такой вывод содержится в первом обзоре судебной практики Верховного суда РФ за 2025 год. «Суд <...> подчеркнул, что кредит требует волеизъявления сторон, а договор, заключенный в результате обмана или иных неправомерных действий, является ничтожным. Именно банк должен доказать факт добровольного заключения договора клиентом», — на опубликованное решение ссылается РАПСИ. С 1 марта в России вступил в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на получение кредитов и займов. На этом фоне среди россиян стал набирать популярность финансовый детокс — система жесткого контроля расходов, направленная пересмотр потребительских привычек. Также на портале «Госуслуги» планируют запустить новый сервис, позволяющий самостоятельно запрещать дистанционное оформление сим-карт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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