Россиянам назвали самые востребованные профессии в 2025 году

Российские компании испытывают острую нехватку специалистов в IT-сфере, в частности разработчиков сайтов, web-техников и системных аналитиков. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2024 год, опубликованные в исследовании о потребностях среднего и крупного бизнеса.
«Наиболее остро российские компании нуждаются в специалистах-техниках по web, разработчиках сайтов и приложений, а также в системных аналитиках», — сообщил РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата. Уточняется, что наибольший дефицит наблюдается среди специалистов-техников по web, что обеспечивают работу сайтов, веб-серверного оборудования и программного обеспечения: незакрытыми остаются 44% всех рабочих мест данной категории.
Дополнительно эксперты сообщают о высокой потребности в системных администраторах (6,9% вакансий), специалистах поддержки пользователей (6,8%), специалистах по базам данных (6,7%), а также дизайнерах и администраторах баз данных (6,1%). Для разработчиков программного обеспечения открыто около 6% вакансий по всей стране. Исследование не охватывает компании из сфер финансов, государственного управления и безопасности. Обследование проводится раз в два года, и представленные данные актуальны на 2024 год.
В России самыми высокими доходами отличаются представители строительной отрасли, транспортного сектора, а также IT-специалисты. Так, средний уровень заработной платы go-разработчиков составляет примерно 235 тысяч рублей в месяц, в то время как заработок бурильщиков достигает 193 тысяч рублей.
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