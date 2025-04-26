Взрыв в Иране начал угрожать выбросами опасных веществ: после сотен пострадавших объявлен режим ЧС

В Иране из-за взрыва в порту погибли восемь человек, около 750 пострадали
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Мощный взрыв прогремел в порту Бендер-Аббас
Мощный взрыв прогремел в порту Бендер-Аббас Фото:

В иранском порту Бендер-Аббас 26 апреля произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали около 750 человек, восемь погибли, а угроза выброса аммиака, диоксида серы и азота вынудила власти объявить режим ЧС. Для расследования причин инцидента и координации помощи в регион направлен министр внутренних дел, все школы города закрыты, а жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности. Подробности — в материале URA.RU.

Мощный взрыв в порту Бендер-Аббас: первые последствия

26 апреля в иранском портовом городе Бендер-Аббас произошел масштабный взрыв, сила которого была настолько велика, что звук донесся до острова Кешм, расположенного в 20 километрах от эпицентра. По данным государственного агентства Tasnim, пострадало 750 человек, а погибло восемь человек. Инцидент вызвал панику среди местных жителей и привлек внимание международных СМИ.

Число жертв продолжает стремительно расти

Спустя несколько часов после взрыва количество пострадавших достигло 750 человек. Медицинские службы региона переведены в режим повышенной готовности: больницы переполнены, а власти призывают граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям спасателей. Точное число погибших пока не называется, но местные источники предполагают, что итоговая статистика может оказаться еще более трагичной.

Химическая угроза: объявлен режим ЧС

Главной проблемой после взрыва стала угроза выброса опасных химических веществ. Как сообщили в Минздраве Ирана, в зоне поражения могут находиться аммиак, диоксид серы и азот, что создает риск экологической катастрофы и массовых отравлений. В связи с этим в Бендер-Аббасе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти распорядились закрыть все школы города на следующий день, чтобы минимизировать риски для детей. Жителям рекомендовано оставаться в помещениях и использовать средства защиты.

Власти Ирана начинают масштабное расследование

Официальный представитель иранского правительства Масуд Пезешкиан заявил о начале расследования причин инцидента. В регион направлен министр внутренних дел в качестве специального представителя для координации действий на месте. «Выражаю глубокое сожаление жертвам и их семьям. Все силы брошены на изучение масштабов аварии и оказание помощи пострадавшим», — подчеркнул Пезешкиан. Пока точные причины взрыва не установлены, но эксперты не исключают как техногенную аварию, так и диверсию.

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В иранском порту Бендер-Аббас 26 апреля произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали около 750 человек, восемь погибли, а угроза выброса аммиака, диоксида серы и азота вынудила власти объявить режим ЧС. Для расследования причин инцидента и координации помощи в регион направлен министр внутренних дел, все школы города закрыты, а жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности. Подробности — в материале URA.RU. Мощный взрыв в порту Бендер-Аббас: первые последствия 26 апреля в иранском портовом городе Бендер-Аббас произошел масштабный взрыв, сила которого была настолько велика, что звук донесся до острова Кешм, расположенного в 20 километрах от эпицентра. По данным государственного агентства Tasnim, пострадало 750 человек, а погибло восемь человек. Инцидент вызвал панику среди местных жителей и привлек внимание международных СМИ. Число жертв продолжает стремительно расти Спустя несколько часов после взрыва количество пострадавших достигло 750 человек. Медицинские службы региона переведены в режим повышенной готовности: больницы переполнены, а власти призывают граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям спасателей. Точное число погибших пока не называется, но местные источники предполагают, что итоговая статистика может оказаться еще более трагичной. Химическая угроза: объявлен режим ЧС Главной проблемой после взрыва стала угроза выброса опасных химических веществ. Как сообщили в Минздраве Ирана, в зоне поражения могут находиться аммиак, диоксид серы и азот, что создает риск экологической катастрофы и массовых отравлений. В связи с этим в Бендер-Аббасе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти распорядились закрыть все школы города на следующий день, чтобы минимизировать риски для детей. Жителям рекомендовано оставаться в помещениях и использовать средства защиты. Власти Ирана начинают масштабное расследование Официальный представитель иранского правительства Масуд Пезешкиан заявил о начале расследования причин инцидента. В регион направлен министр внутренних дел в качестве специального представителя для координации действий на месте. «Выражаю глубокое сожаление жертвам и их семьям. Все силы брошены на изучение масштабов аварии и оказание помощи пострадавшим», — подчеркнул Пезешкиан. Пока точные причины взрыва не установлены, но эксперты не исключают как техногенную аварию, так и диверсию.
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