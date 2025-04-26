В результате проведенной российскими военными операции в Курской области самая боеспособная часть украинской армии была полностью уничтожена. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК, герой России Евгений Поддубный. По словам журналиста, после успешных действий ВС РФ на территории региона больше не осталось вражеских подразделений.
«То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и самую боеспособную часть украинской армии отправила в нокдаун, это правда <...> Главное, что в Курской области больше нет врага», — заявил Поддубный, добавив, что большая часть украинских военных была уничтожена и сейчас пытается восстановить свою боеспособность. Его слова передает РИА «Новости».
По словам военного корреспондента, ВСУ предпринимают попытки восполнить утраченные запасы техники, понесенные в ходе боевых действий на российской территории. Однако, как подчеркнул Поддубный, запасы Запада ограничены.
Вооруженные силы Российской Федерации 26 апреля нанесли сокрушительное поражение украинским подразделениям на территории Курской области. Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину.
Как отметил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев, день освобождения российского региона войдет в историю. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, все регионы РФ, находящиеся под контролем украинских сил, будут освобождены, вслед за Курской областью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.