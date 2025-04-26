26 апреля 2025

В Петербурге эвакуировали ТЦ «Балканский» из-за пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Вероятно, в сети произошло замыкание
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Из питерского ТЦ «Балканский 1» срочно эвакуировали 75 посетителей. По данным местных журналистов, в здании произошел пожар из-за короткого замыкания.

«В ТЦ произошло короткое замыкание. Из-за этого загорелся щиток на четвертом (техническом) этаже. Из опасной зоны вывели 75 человек», — передает телеканал «78».

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

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Из питерского ТЦ «Балканский 1» срочно эвакуировали 75 посетителей. По данным местных журналистов, в здании произошел пожар из-за короткого замыкания. «В ТЦ произошло короткое замыкание. Из-за этого загорелся щиток на четвертом (техническом) этаже. Из опасной зоны вывели 75 человек», — передает телеканал «78». Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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