В Петербурге эвакуировали ТЦ «Балканский» из-за пожара

Вероятно, в сети произошло замыкание
Из питерского ТЦ «Балканский 1» срочно эвакуировали 75 посетителей. По данным местных журналистов, в здании произошел пожар из-за короткого замыкания.
«В ТЦ произошло короткое замыкание. Из-за этого загорелся щиток на четвертом (техническом) этаже. Из опасной зоны вывели 75 человек», — передает телеканал «78».
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
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