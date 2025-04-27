Депутат ГД предупредил об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов

Депутат Чаплин: сбор редких грибов влечет уголовную ответственность
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Депутат Чаплин предупредил жителей Подмосковья, что за сбор ряда грибов грозит уголовная ответственность
Депутат Чаплин предупредил жителей Подмосковья, что за сбор ряда грибов грозит уголовная ответственность Фото:

Сбор некоторых видов грибов в Подмосковье может привести к уголовной ответственности. Об этом напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин, подчеркнув , что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов предусмотрена уголовная ответственность.

«Важно знать, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность», — заявил Чаплин RT. Он отметил, что под запрет попадают такие редкие виды, как рядовка мацутакэ, женьшень настоящий и родиола розовая — эти растения и грибы занесены в Красную книгу и находятся под особой защитой.

Он призвал перед походом в лес уточнять перечень разрешенных и запрещенных к сбору видов. Это знание поможет избежать нарушений закона и возможной уголовной ответственности.

По словам депутата, весной в лесах области появляются сморчки и строчки, а также крайне редко — трюфели. Депутат также напомнил, что федеральное законодательство разрешает собирать ягоды и грибы только для личного пользования. При этом региональные власти могут вводить дополнительные ограничения на сбор недревесных ресурсов. 

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Сбор некоторых видов грибов в Подмосковье может привести к уголовной ответственности. Об этом напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин, подчеркнув , что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов предусмотрена уголовная ответственность. «Важно знать, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность», — заявил Чаплин RT. Он отметил, что под запрет попадают такие редкие виды, как рядовка мацутакэ, женьшень настоящий и родиола розовая — эти растения и грибы занесены в Красную книгу и находятся под особой защитой. Он призвал перед походом в лес уточнять перечень разрешенных и запрещенных к сбору видов. Это знание поможет избежать нарушений закона и возможной уголовной ответственности. По словам депутата, весной в лесах области появляются сморчки и строчки, а также крайне редко — трюфели. Депутат также напомнил, что федеральное законодательство разрешает собирать ягоды и грибы только для личного пользования. При этом региональные власти могут вводить дополнительные ограничения на сбор недревесных ресурсов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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