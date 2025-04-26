26 апреля 2025

Алаудинов заявил о сокращении числа иностранных наемников в ВСУ

Генерал ВС РФ Алаудинов: украинская армия теряет свою мораль
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В рядах ВСУ все меньше наемников, у Киева тяжелая ситуация с набором бойцов, заявил Алаудинов
В рядах ВСУ все меньше наемников, у Киева тяжелая ситуация с набором бойцов, заявил Алаудинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Численность иностранных наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, заметно снизилась. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

«Как раньше желающих умирать за Украину, — такого наплыва иностранцев у них нет», — заявил генерал-лейтенант, ссылаясь на данные разведки. Его слова передает РИА «Новости». Он добавил, что в украинской армии наблюдаются серьезные трудности с набором личного состава: «У них очень тяжелая ситуация с набором бойцов».

Алаудинов также отметил, что ВСУ несут большие потери на фронте и не успевают восполнять утраты. В настоящее время украинские подразделения формируются из людей, которых удается мобилизовать в короткие сроки, включая инвалидов и заключенных.

Ранее в Луганской Народной Республике сотрудники регионального управления ФСБ России обнародовали видеоматериалы с задержанным наемником — гражданином Австралии Чарльзом Дженкинсом. По данным ведомства, данный человек принимал участие в вооруженном конфликте на стороне украинских силовых структур.

Около Угледара в рядах противника заметили наемников из арабских стран. В Курской области около Горналя также были зафиксированы испаноязычные наемники.

Как сообщал посол по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, российская сторона налаживает взаимодействие с властями тех государств, чьи граждане были зафиксированы среди бойцов ВСУ на территории Курской области. По его словам, отдельные страны проявляют интерес к предоставленным данным, тогда как другие государства отрицают участие своих граждан в вооруженном конфликте.

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Численность иностранных наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, заметно снизилась. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апты Алаудинов. «Как раньше желающих умирать за Украину, — такого наплыва иностранцев у них нет», — заявил генерал-лейтенант, ссылаясь на данные разведки. Его слова передает РИА «Новости». Он добавил, что в украинской армии наблюдаются серьезные трудности с набором личного состава: «У них очень тяжелая ситуация с набором бойцов». Алаудинов также отметил, что ВСУ несут большие потери на фронте и не успевают восполнять утраты. В настоящее время украинские подразделения формируются из людей, которых удается мобилизовать в короткие сроки, включая инвалидов и заключенных. Ранее в Луганской Народной Республике сотрудники регионального управления ФСБ России обнародовали видеоматериалы с задержанным наемником — гражданином Австралии Чарльзом Дженкинсом. По данным ведомства, данный человек принимал участие в вооруженном конфликте на стороне украинских силовых структур. Около Угледара в рядах противника заметили наемников из арабских стран. В Курской области около Горналя также были зафиксированы испаноязычные наемники. Как сообщал посол по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, российская сторона налаживает взаимодействие с властями тех государств, чьи граждане были зафиксированы среди бойцов ВСУ на территории Курской области. По его словам, отдельные страны проявляют интерес к предоставленным данным, тогда как другие государства отрицают участие своих граждан в вооруженном конфликте.
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