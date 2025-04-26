Больничный Боярского не окончился пропуском одного концерта

Актер Михаил Боярский пропустит не только спектакль «В этом милом старом доме» в театре имени Ленсовета, но и другие две постановки, в которых он играет. Об этом сообщили его коллеги по цеху и подчеркнули, что причиной стало плохое самочувствие у артиста.
«Дорогие зрители, также сообщаем вам, что Михаил Боярский в связи с плохим самочувствием не будет принимать участие в спектаклях „Театральный роман“ (29 апреля) и „Ромео и Джульетта“ (30 апреля)», — говорится в сообщении театра имени Ленсовета в telegram-канале. Авторы поблагодарили купивших билеты за понимание.
Ранее сообщалось, что Боярский не сможет принять участие в спектакле, который должен был пройти 27 апреля. Причиной тогда назвали неудовлетворительное состояние здоровья. 14 апреля Боярский получил травмы во время репетиции, упав с трехметровой высоты, сообщали источники.
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