26 апреля 2025

Больничный Боярского не окончился пропуском одного концерта

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Боярский пропустит как минимум три спектакля из-за плохого самочувствие, рассказали в театре
Боярский пропустит как минимум три спектакля из-за плохого самочувствие, рассказали в театре Фото:

Актер Михаил Боярский пропустит не только спектакль «В этом милом старом доме» в театре имени Ленсовета, но и другие две постановки, в которых он играет. Об этом сообщили его коллеги по цеху и подчеркнули, что причиной стало плохое самочувствие у артиста. 

«Дорогие зрители, также сообщаем вам, что Михаил Боярский в связи с плохим самочувствием не будет принимать участие в спектаклях „Театральный роман“ (29 апреля) и „Ромео и Джульетта“ (30 апреля)», — говорится в сообщении театра имени Ленсовета в telegram-канале. Авторы поблагодарили купивших билеты за понимание.

Ранее сообщалось, что Боярский не сможет принять участие в спектакле, который должен был пройти 27 апреля. Причиной тогда назвали неудовлетворительное состояние здоровья. 14 апреля Боярский получил травмы во время репетиции, упав с трехметровой высоты, сообщали источники.

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Актер Михаил Боярский пропустит не только спектакль «В этом милом старом доме» в театре имени Ленсовета, но и другие две постановки, в которых он играет. Об этом сообщили его коллеги по цеху и подчеркнули, что причиной стало плохое самочувствие у артиста.  «Дорогие зрители, также сообщаем вам, что Михаил Боярский в связи с плохим самочувствием не будет принимать участие в спектаклях „Театральный роман“ (29 апреля) и „Ромео и Джульетта“ (30 апреля)», — говорится в сообщении театра имени Ленсовета в telegram-канале. Авторы поблагодарили купивших билеты за понимание. Ранее сообщалось, что Боярский не сможет принять участие в спектакле, который должен был пройти 27 апреля. Причиной тогда назвали неудовлетворительное состояние здоровья. 14 апреля Боярский получил травмы во время репетиции, упав с трехметровой высоты, сообщали источники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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