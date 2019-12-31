В США признали уральский танк с туалетом на борту идеальной боевой машиной

«Армату» считают идеальной боевой машиной Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российский танк Т-14 на платформе «Армата» признан идеальной бронированной машиной. Как пишет американское издание Daily Mail это первая военная техника, у которой к отличным боевым качествам добавились комфортные условия для членов экипажа.

Таблоид отметил, что на борту танка есть туалет. «Бойцы порой могут дежурить несколько дней подряд и это требует поиска современного решения проблем бытового характера», — пишут авторы статьи, которую приводит РЕН ТВ. Как отмечается в публикации, ни у американских, ни у британских танков унитазов нет.

Кроме того, издание выделило и другие преимущества российского танка. Так, боевая машина может развивать скорость более 50 миль в час, она имеет непробиваемую броню, 125-мм гладкоствольную пушку, а также компьютерное программное обеспечение, позволяющее захватывать цели, и два пулемета.

Ранее немецкие журналисты признали превосходство «Армата» над германской боевой машиной «Леопард-2».

Танки Т-14 производятся на «Уралвагонзаводе» с 2015 года. Предполагается, что до конца следующего года предприятие поставит на вооружение российской армии 2300 машин, каждая стоимостью около 320-350 миллионов рублей. В июле УВЗ сообщал о модернизации 125-миллиметровой пушки для танка, передает RT.