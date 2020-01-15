Чиновники мэрии Екатеринбурга собирают деньги на лечение режиссера

Чиновники администрации Екатеринбурга анонсировали сбор средств в помощь тяжелобольному экс-режиссеру ТЮЗа Илье Ротенбергу. Информация об этом в среду, 15 января, появилась на официальном сайте Управления культуры города.
«Сейчас Илья Ротенберг тяжело болен и находится в реанимации в критическом состоянии. Ему очень нужна поддержка. Если у вас есть желание и возможность помочь финансово, можно сделать денежный перевод на карту мамы режиссера Лидии Юрьевны», — говорится на официальном портале.
Ранее режиссер Центра современной драматургии Антон Бутаков на своей странице в социальных сетях также просил поддержать коллегу. Раскрывать детали болезни коллеги не стали, сославшись на то, что этого официально не сделали родственники деятеля культуры.
Ротенберг ставил детские спектакли в ТЮЗе в 2015—2017 годах, сотрудничал с Театром Наций, который возглавляет артист Евгений Миронов, работал со многими российскими театральными площадками и входил в лонг-лист премии «Золотая маска» за спектакль «Гроза» Великолукского драматического театра.