Уральцы, работающие в правительстве России, по-разному отреагировали на свою отставку

Уральские и. о. министров Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев отреагировали на отставку правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Отставка правительства России

Министерство природных ресурсов и экологии, которое возглавляет экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, продолжает работать в штатном режиме, несмотря на отставку правительства. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Министерство работает в штатном режиме», — подчеркнул собеседник агентства. В пресс-службе Минприроды агентству подтвердили эту информацию и добавили, что узнали об этом [отставке правительства] из прямого эфира вместе со всей страной. «Продолжаем работать без сбоев, у нас нацпроект требует контроля каждый день! Исполняем обязанности как и предписывает Конституция РФ», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе бывшего губернатора Тюменской области, а ныне министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева отказались отвечать на вопросы кореспондента «URA.RU». «Без комментариев», — кратко сообщили там.

Ранее «URA.RU» сообщало, что правительство России подало в отставку. Решение было принято сразу же после того, как президент России Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному анонсировал изменения в Конституцию России. Позже президент предложил Медведеву занять пост в Совете Безопасности.