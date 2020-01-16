15 января 2020
14 января 2020

В крупном пожаре на Ямале сгорели тягачи и самосвал. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время пожара пострадала тяжелая техника, которая находилась в ангареФото: «Сплетни | Тарко-Сале», «ВКонтакте»

В Тарко-Сале 16 января произошел крупный пожар в ангаре в районе вертодрома, где находилась тяжелая техника. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

«На момент прибытия наблюдалось сильное задымление, людей внутри помещения не было. Огнем повреждено пять единиц техники, которая находилась внутри: самосвал и четыре тягача. В 17 часов 48 минут была объявлена ликвидация открытого горения на площади 900 квадратных метров.», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что тушение пожара осложнялось безводностью района и удаленностью от ближайшего гидранта на 6-8 километров: «Пострадавших и погибших в инциденте нет. Причину пожара и ущерб установят дознаватели МЧС».

Видео: ГУ МЧС по ЯНАО

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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