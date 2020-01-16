Во время пожара пострадала тяжелая техника, которая находилась в ангаре
В Тарко-Сале 16 января произошел крупный пожар в ангаре в районе вертодрома, где находилась тяжелая техника. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.
«На момент прибытия наблюдалось сильное задымление, людей внутри помещения не было. Огнем повреждено пять единиц техники, которая находилась внутри: самосвал и четыре тягача. В 17 часов 48 минут была объявлена ликвидация открытого горения на площади 900 квадратных метров.», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что тушение пожара осложнялось безводностью района и удаленностью от ближайшего гидранта на 6-8 километров: «Пострадавших и погибших в инциденте нет. Причину пожара и ущерб установят дознаватели МЧС».
Видео: ГУ МЧС по ЯНАО