06 июня 2020
05 июня 2020
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В ХМАО выявили еще одну сотню зараженных COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Тридцать третий день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, мы вместе, волонтер, маска на лицо, девушка в маске
Больше всего зараженных замечено в Сургуте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за прошедший день зарегистрировали 115 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

«За последние сутки в регионе зарегистрировано 115 новых случаев коронавирусной инфекции в 14 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении. При этом больше всего зараженных обнаружили в Сургуте — 29 человек. В Сургутском районе зафиксировали еще 19.

На третьем месте по заражениям в регионе стоит Нижневартовский район (17 человек). Затем идет Нижневартовск — 14 зараженных и Когалым — 11. В Нефтеюганском районе, Мегионе и Нягани выявили по 4 новых коронавирусных пациента, в Кондинском районе, Югорске и Ханты-Мансийске по 3. В Нефтеюганске зафиксировали 2 больных, в Радужном и Лангепасе по одному пациенту.

Всего в Югре зафиксировано 3 346 случаев коронавируса. В состоянии пневмонии находятся 24 человека, с симптомами ОРВИ — 53, в бессимптомной форме заболевания еще 38. За 5 июня в ХМАО выявили 127 новых пациентов с инфекцией.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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