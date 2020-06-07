В ХМАО выявили еще одну сотню зараженных COVID

Больше всего зараженных замечено в Сургуте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за прошедший день зарегистрировали 115 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

«За последние сутки в регионе зарегистрировано 115 новых случаев коронавирусной инфекции в 14 муниципальных образованиях», — говорится в сообщении. При этом больше всего зараженных обнаружили в Сургуте — 29 человек. В Сургутском районе зафиксировали еще 19.

На третьем месте по заражениям в регионе стоит Нижневартовский район (17 человек). Затем идет Нижневартовск — 14 зараженных и Когалым — 11. В Нефтеюганском районе, Мегионе и Нягани выявили по 4 новых коронавирусных пациента, в Кондинском районе, Югорске и Ханты-Мансийске по 3. В Нефтеюганске зафиксировали 2 больных, в Радужном и Лангепасе по одному пациенту.

Всего в Югре зафиксировано 3 346 случаев коронавируса. В состоянии пневмонии находятся 24 человека, с симптомами ОРВИ — 53, в бессимптомной форме заболевания еще 38. За 5 июня в ХМАО выявили 127 новых пациентов с инфекцией.