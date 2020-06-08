На Украине нашли способ «ударить по Сибири»

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Ранее в США рассказали о серьезной проблеме для российского флота. В ходе майских полетов над Черным морем бомбардировщики отрабатывали применение противокорабельных ракет AGM-158 °C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника. Однако после появления российских истребителей самолеты ВВС США изменили направление полета от государственной границы РФ

Эксперты особо подчеркнули, что речь в данном случае идет об арктических военных базах и инфраструктуре Северного морского пути от которого зависит «жизнеспособность целых регионов» и экономика России в целом. В компании считают, что недавний полет американских бомбардировщиков над Арктикой у границы с Россией является «демонстрации возможностей стратегической авиации США для Кремля».

Украинские эксперты отметили, что установленные на B-52H крылатые ракеты при запуске преодолевают расстояние в 1200 километров. «Этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — приводит РИА «Новости» утверждение Defense Express.

Украина рассчитывает на бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США, которые могут поразить основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири. Консалтинговая компания Defense Express в Киеве рассчитала, что удары американские бомбардировщики могут нанести без захода самолетов в воздушное пространство, контролируемое ЗРК С-400 «Триумф».

В Киеве считают, что американские самолеты «прицеливаются» к российским объектам Фото: depositphotos.com

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