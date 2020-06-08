Владелец змеи предупредил, что бояться ее не стоит — она не ядовитая Фото: Википедия

В Екатеринбурге из частного серпентария у любителя пресмыкающихся сбежал двухметровый Амурский полоз. Об этом рассказал URA.RU сам владелец змеи Андрей.

«Змея сбежала сегодня в ночь на 8 июня. Она совершенно безобидна, не ядовитая, только выглядит устрашающе», — рассказал URA.RU Андрей. Владелец также добавил, что животное живет с ним около четырех лет.

Андрей по всему дому развесил объявления: «Не ядовит не кусает, безобиден как ребенок. Черный с желтыми и серыми полосами. Длиною около 1,8 метра. Может попасть в квартиру или быть во дворе». Соседи уже сообщили, что видели змею на 16 этаже. Змея остается в доме на улице Высоцкого, 40, поиски продолжаются.

Фото предоставлено владельцем животного