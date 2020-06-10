09 июня 2020

Песков ответил CNN на вопрос о занижении в РФ статистики по COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Российская система здравоохранения оказалась более эффективной в условиях пандемии, уверен Дмитрий Песков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN опроверг предположения о заниженной статистике смертности в условиях пандемии коронавируса. По его словам, в РФ более эффективная система здравоохранения.

«Вы не думали о возможности того, что российская система здравоохранения более эффективна?», — приводит RT слова Пескова, сказанные в ответ на вопрос телеканала о возможных манипуляциях со статистикой по коронавирусу в России.

Также во время беседы зашла речь о Владимире Путине. Собеседник телеканала заявил, что российский лидер принимает решения, не заботясь о личном рейтинге.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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