09 июня 2020
08 июня 2020

В ХМАО установлен рекорд по числу заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Общее число заболевших приближается к четырем тысячам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ХМАО коронавирус диагностировали у 197 жителей региона. Это абсолютный рекорд по суточному числу выявленных больных с момента начала эпидемии. Два человека скончались. Обновленные данные опубликованы на федеральном мониторинговом сайте стопкоронавирус.рф и подтверждены региональным оперативным штабом.

«В Сургутской окружной клинической больнице скончались два пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19. Это мужчина 63 лет и женщина 73 лет — оба из Лянтора. Течение болезни у пациентов было осложнено сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизней», — сообщили в оперштабе.

В департаменте здравоохранения ХМАО добавили, что из всех лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в регионе на сегодняшний день 19 человек находятся на аппаратах искуственной вентиляции легких, 30 человек — в реанимации. География распространения болезни и муниципальные образования, давшие самый большой прирост, на момент написания новости не известны. Эти данные оперштаб обещал сообщить поздней. Всего с начала эпидемии коронавирус диагностирован у 3821 человека.

Скриншот данных, взятых с сайта стопкоронавирус.рф
URA.RU

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продлен режим самоизоляции до 23 июня, а URA.RU спрогнозировало три сценария развития событий. Судя по нему, пока они развиваются по пессимистичному сценарию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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