12 июня 2020

Самая высокая башня мира в Дубае окрасилась в российский флаг. ВИДЕО

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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, флайдубай, оаэ
Эмиратцы поздравили граждан РФ с праздником Фото: Сергей Леонов © URA.RU

На фасаде самого высокого небоскреба в мире появился российский флаг. Таким образом башня «Бурдж-Халифа» в Дубае поздравила граждан РФ с национальным праздником.

«Бурдж-Халифа» загорелась в честь Дня России. Мы поздравляем россиян с праздником, — говорится в официальном заявлении администрации башни в Twitter.

Бурдж-Халифа является самым высоким зданием в мире. Высота башни достигает 828 метров. Фасад башни часто украшают с помощью подсветки по случаю различных торжественных дат.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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