На фасаде самого высокого небоскреба в мире появился российский флаг. Таким образом башня «Бурдж-Халифа» в Дубае поздравила граждан РФ с национальным праздником.
«Бурдж-Халифа» загорелась в честь Дня России. Мы поздравляем россиян с праздником, — говорится в официальном заявлении администрации башни в Twitter.
Бурдж-Халифа является самым высоким зданием в мире. Высота башни достигает 828 метров. Фасад башни часто украшают с помощью подсветки по случаю различных торжественных дат.
???? #???_????? ????? ???????? ???? ?????. ????? ????????? ?? ?????? ????? ?????? ???????? ???????! ????????— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) June 12, 2020
Burj Khalifa lights up in honour of Russia Day. We wish our Russian community a celebratory day. ???????? pic.twitter.com/j6t0oaH6Km
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