Птицефабрика тюменских властей потеряла две трети прибыли

Доходы птицефабрики «Боровская» снизились на 200 млн рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Птицебфарика «Боровская» за первый квартал года потеряла две трети прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующая информация приводится в ежеквартальном отчете предприятия, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

«Чистая прибыль за 3 месяца 2020 года — 83,6 млн рублей, за 3 месяца 2019 года — 229,1 млн рублей», — приводится в документе. Таким образом, предприятие в сравнении с прошлым годом заработало на 145,5 млн рублей меньше. Доходы «Боровской птицефабрики» снизились на 200 млн рублей — если в 2019 году она заработала 1,3 млрд рублей, то в 2020 — 1,1 млрд рублей.

При этом с начала года задолженность клиентов перед предприятием уменьшилась на 190,8 млн, однако по-прежнему остается существенной — почти 1,2 млрд рублей. За эти же три месяца на предприятие на 161,1 млн увеличило свои краткосрочные обязательства перед кредиторами, достигнув цифры в 9 млрд рублей. При этом «Боровская» смогла погасить 40,2 млн рублей из суммы долгосрочных кредитов, долги из этой категории составляют 1,7 млрд рублей.

Птицефабрика «Боровская» на 99.9 процентов принадлежит правительству Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что предприятие участвует в судебных разбирательствах с региональным управлением Россельхознадзора, который уже дважды штрафовал компанию за загрязнение куриным пометом 9,8 га полей на общую сумму 440 тыс. рублей.