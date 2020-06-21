В парке «Кедровый лог» появилась новая фотозона для селфи Фото: Алексей Андронов

По хештегу Сургут в Instagram можно обнаружить более 4,5 миллионов публикаций. 21 июня, в международный день селфи, URA.RU предлагает увеличить количество таких фото. Для этого мы подготовили список из локаций, который станут украшением любого аккаунта в социальных сетях.

Сургутский Биг-Бэн

В Сургуте есть собственный Биг-Бэн, который является уменьшенной копией знаменитой лондонской башни с часами. Там находится частная школа иностранных языков. Одним из главных украшений здания стали покрытые сусальным золотом часы, сделанные в Англии. Здание, построенное в 2004 году, сразу стало одним из сургутских символов и, конечно, местом для памятных снимков в социальных сетях. «Мы долго препирались с городскими архитекторами, которые не хотели согласовывать проект эскиза здания. Он подвергся многим корректировкам, но в итоге все-таки был утвержден. И теперь уже 15 лет радует сургутян», — рассказал URA.RU основатель школы иностранных языков Евгений Барсов.

Кто сможет сразу сказать, где сделано это фото — в Сургуте или в Лондоне Фото: Алексей Андронов

Памятник трудовому подвигу работникам компании «Сургутнефтегаз»

На площади Нефтяников в Сургуте 4 года назад появился величественный монумент, посвященный трудовому подвигу работников компании «Сургутнефтегаз». Композиция представляет собой нефтяную вышку с фонтаном нефти из пяти струй. В центре размещены 11 бронзовых фигур — представители разных профессий, связанных с добычей черного золота. Памятник благодаря модернистскому дизайну стал популярным местом дл фотосъемки и получил в народе прозвище «памятник Макдональдсу» из-за схожести с символом популярного фаст-фуда. «Что бы там сделать интересные снимки, необходимо поискать какие-то ракурсы в этих изгибающихся арках», — считает фотограф Ирина Швец.

Арки памятника похожи на логотип Макдональдса Фото: аккаунт nasekinaa в Instagram

Сургутские ГРЭС

На территории Сургута находятся сразу две крупные электростанции — ГРЭС-1 и ГРЭС-2, которые были построены еще во времена СССР для производства электроэнергии. Вокруг каждой из них находятся огромные водохранилища, которые необходимы для охлаждения энергоблоков. Естественно, что сургутяне активно используют эти локации для фотосессий в стиле индастриал. «Когда в Сургут приезжают какие-то знакомые из других городов, одно из мест обязательных для посещения — это территория вокруг сургутских ГРЭС. Это уникальные объекты. Особенно красиво там зимой. Вода в хранилищах не замерзает даже зимой в самые суровые морозы, везде много снега, просто потрясающий вид для того, чтобы сделать фотографию», — рассказывает сургутский блогер Юрий Семенков.

Один из видов на водохранилище сургутской ГРЭС-2 Фото: аккаунт pirat18 в Instagram

Сургутская мадонна c младенцем в иллюминаторе

Для многих приезжих в Сургут популярным местом для селфи является здание аэропорта. Над входом в него расположено мозаичное панно с Мадонной. Ему насчитывается уже порядка 40 лет, оно пережило реконструкцию аэровокзального комплекса и по праву является одним из знаковых символов города. «Его создал советский художник Леонид Полищук в 1979 году. Он долгу обдумывал идею и окончательный замысел стал понятен во время его рейса из Москвы в Сургут. Во время снижения самолета, он заметил плачущего младенца, которого заботливо успокаивала его мать. Этот образ он и перенес на мозаику — Мадонну, держащую на руках ребенка, которая смотрит в иллюминатор самолета», — рассказала руководитель группы корпоративных коммуникаций сургутского аэропорта Анастасия Попушой.

Мозаичное панно уже пережило реконструкцию аэропорта Фото: Алексей Андронов

Мост через Обь

Автомобильный мост через Обь не только важный инфраструктурный объект, но и настоящий шедевр инженерного искусства. Его главная особенность состоит в том, что он имеет лишь один вантовый пролет, который держит конструкцию. Сургутский мост нередко сравнивают с мостом «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Не удивительно, что в социальных сетях так много снимков, которые сделаны на фоне этого сооружения. «Это настоящая визитная карточка всей Югры. Снимки получаются очень ритмичными, яркими. Это динамика, мощь, в общем, красиво», — считает сургутский фотограф Александр Онопа.

Автомобильный мост через Обь — визитная карточка Югры Фото: аккаунт denismikheev в Instagram

Сургутские закаты

На самом деле сургутянам не нужно заморачиваться насчет какого-то специального фона для того, чтобы сделать селфи. Достаточно просто дождаться заката и сургутское небо само создаст прекрасный вид. «У нас такие красивые закаты, особенно весной и летом, потому что солнце уходит недалеко за горизонт. Даже в момент нижней кульминации верхние слои атмосферы всегда остаются подсвеченными. Багряный закат — показатель того, что в атмосфере присутствует много пыли или влаги. В других российских регионах такое можно увидеть не часто, потому что солнце полностью уходит за горизонт и уже наступают сумерки», — рассказал сургутский астроном Андрей Самохвалов.

Сургутские закаты особенно прекрасны весной и летом Фото: аккаунт jullbrikalova в Instagram