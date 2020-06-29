Новые послабления режима самоизоляции начнут действовать в регионе с 30 июня
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В Курганской области с 30 июня смогут работать кинотеатры и уличные кафе. Эти и другие решения указаны в документах регионального оперативного штаба.
Разрешено:
- работать образовательным организациям в группах до пяти человек, за исключением, находящихся в торговых центрах;
- приезжать в Курганскую область людям, которые не имеют прописки в регионе. Жители Курганской области должны иметь справку об отрицательном результате на коронавирус COVID-19, если приезжают из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области;
- находиться на улице без СМС-пропуска. Вместе можно гулять по два человека на расстоянии 1,5 метра;
- заниматься спортом на улице и посещать фитнес-центры;
- выезжать на дачу людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома;
- с 30 июня работать кинотеатрам, уличным кафе, верандам и террасам ресторанов.
Запрещено:
- проводить массовые мероприятия;
- приезжать в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области без справки об отрицательном результате тестирования на коронавирус COVID-19;
- находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
- распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом;
- нарушать двухнедельный режим самоизоляции людям, прибывшим из других стран, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, ЯНАО, Якутии и Мурманской области, а также совместно проживающим с ними родственникам (за исключением граждан, имеющих документ об отсутствии коронавирусной инфекции).
Рекомендовано:
- при появлении первых симптомов заболевания незамедлительно обратиться за медпомощью на дому;
- минимизировать посещение общественных мест;
- соблюдать режим самоизоляции гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями;
- носить маску или респиратор, а также перчатки в тех местах, где применение этих средств защиты не является обязательным;
- пользоваться средствами дезинфекции на объектах и в организациях, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;
- сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.
Жители Курганской области обязаны:
- иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
- соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга, при занятиях спортом на улице — в пять метров;
- использовать маску или респиратор при посещении магазинов и других мест приобретения товаров и услуг, в зданиях аэропорта и вокзалов. В общественном транспорте также нужно надевать перчатки.
Работодатели должны:
- измерять температуру тела работников и отстранять от работы лиц с повышенной температурой;
- ежедневно контролировать соблюдение работниками режима изоляции и удаленного режима работы;
- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
- по возможности проводить совещания с использованием аудио-, видео- и селекторной связи.
В Курганской области с 1 апреля введен режим самоизоляции. С 15 июня действует обязательный масочный режим. 19 июня власти отменили большинство ограничений, связанных с въездом в регион.
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