28 июня 2020
27 июня 2020
26 июня 2020

Что можно и что нельзя в Курганской области во время карантина. Новый список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, дети, девочка, мальчик, ограничительная лента, отец с детьми
Новые послабления режима самоизоляции начнут действовать в регионе с 30 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской области с 30 июня смогут работать кинотеатры и уличные кафе. Эти и другие решения указаны в документах регионального оперативного штаба.

Разрешено:

  • работать образовательным организациям в группах до пяти человек, за исключением, находящихся в торговых центрах;
  • приезжать в Курганскую область людям, которые не имеют прописки в регионе. Жители Курганской области должны иметь справку об отрицательном результате на коронавирус COVID-19, если приезжают из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области;
  • находиться на улице без СМС-пропуска. Вместе можно гулять по два человека на расстоянии 1,5 метра;
  • заниматься спортом на улице и посещать фитнес-центры;
  • выезжать на дачу людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома;
  • с 30 июня работать кинотеатрам, уличным кафе, верандам и террасам ресторанов.

Запрещено:

  • проводить массовые мероприятия;
  • приезжать в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области без справки об отрицательном результате тестирования на коронавирус COVID-19;
  • находиться сопровождающим в курганском аэропорту;
  • распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом;
  • нарушать двухнедельный режим самоизоляции людям, прибывшим из других стран, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, ЯНАО, Якутии и Мурманской области, а также совместно проживающим с ними родственникам (за исключением граждан, имеющих документ об отсутствии коронавирусной инфекции).

Рекомендовано:

  • при появлении первых симптомов заболевания незамедлительно обратиться за медпомощью на дому;
  • минимизировать посещение общественных мест;
  • соблюдать режим самоизоляции гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями;
  • носить маску или респиратор, а также перчатки в тех местах, где применение этих средств защиты не является обязательным;
  • пользоваться средствами дезинфекции на объектах и в организациях, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;
  • сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.

Жители Курганской области обязаны:

  • иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
  • соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга, при занятиях спортом на улице — в пять метров;
  • использовать маску или респиратор при посещении магазинов и других мест приобретения товаров и услуг, в зданиях аэропорта и вокзалов. В общественном транспорте также нужно надевать перчатки.

Работодатели должны:

  • измерять температуру тела работников и отстранять от работы лиц с повышенной температурой;
  • ежедневно контролировать соблюдение работниками режима изоляции и удаленного режима работы;
  • обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;
  • по возможности проводить совещания с использованием аудио-, видео- и селекторной связи.

В Курганской области с 1 апреля введен режим самоизоляции. С 15 июня действует обязательный масочный режим. 19 июня власти отменили большинство ограничений, связанных с въездом в регион.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...