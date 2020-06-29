Новые послабления режима самоизоляции начнут действовать в регионе с 30 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области с 30 июня смогут работать кинотеатры и уличные кафе. Эти и другие решения указаны в документах регионального оперативного штаба.

Разрешено:

работать образовательным организациям в группах до пяти человек, за исключением, находящихся в торговых центрах;

приезжать в Курганскую область людям, которые не имеют прописки в регионе. Жители Курганской области должны иметь справку об отрицательном результате на коронавирус COVID-19, если приезжают из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области;

находиться на улице без СМС-пропуска. Вместе можно гулять по два человека на расстоянии 1,5 метра;

заниматься спортом на улице и посещать фитнес-центры;

выезжать на дачу людям старше 65 лет и гражданам с серьезными хроническими заболеваниями. В остальное время им рекомендовано находиться дома;

с 30 июня работать кинотеатрам, уличным кафе, верандам и террасам ресторанов.

Запрещено:

проводить массовые мероприятия;

приезжать в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО, Якутии и Мурманской области без справки об отрицательном результате тестирования на коронавирус COVID-19;

находиться сопровождающим в курганском аэропорту;

распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом;

нарушать двухнедельный режим самоизоляции людям, прибывшим из других стран, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Югры, ЯНАО, Якутии и Мурманской области, а также совместно проживающим с ними родственникам (за исключением граждан, имеющих документ об отсутствии коронавирусной инфекции).

Рекомендовано:

при появлении первых симптомов заболевания незамедлительно обратиться за медпомощью на дому;

минимизировать посещение общественных мест;

соблюдать режим самоизоляции гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями;

носить маску или респиратор, а также перчатки в тех местах, где применение этих средств защиты не является обязательным;

пользоваться средствами дезинфекции на объектах и в организациях, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;

сотрудникам предприятий и организаций, которые контактируют с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.

Жители Курганской области обязаны:

иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга, при занятиях спортом на улице — в пять метров;

использовать маску или респиратор при посещении магазинов и других мест приобретения товаров и услуг, в зданиях аэропорта и вокзалов. В общественном транспорте также нужно надевать перчатки.

Работодатели должны:

измерять температуру тела работников и отстранять от работы лиц с повышенной температурой;

ежедневно контролировать соблюдение работниками режима изоляции и удаленного режима работы;

обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;

по возможности проводить совещания с использованием аудио-, видео- и селекторной связи.

В Курганской области с 1 апреля введен режим самоизоляции. С 15 июня действует обязательный масочный режим. 19 июня власти отменили большинство ограничений, связанных с въездом в регион.