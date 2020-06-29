В США скончался ученый Анатолий Дарон, сконструировавший двигатели для ракет-носителей, которые доставили в космос первого космонавта Юрия Гагарина и первый спутник. Дарону было 94 года.
«Ушел из жизни выдающийся ученый, конструктор, многие годы проработавший в НПО „Энергомаш“, Анатолий Давидович Дарон», — сообщили в пресс-службе предприятия. Уточняется, что ученый умер в результате обострения многолетней сердечно-почечной недостаточности.
Анатолий Дарон родился в Одессе в 1926 году. Окончил Московский авиационный институт. В НПО «Энергомаш» прошел путь от инженера-конструктора до начальника отдела и ведущего конструктора. Дарон руководил разработкой жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108, которые использовались в легендарной советской баллистической ракеты Р-7. На ее базе были созданы ракеты-носители «Восток», «Восход» и «Союз». В 1998 году Анатолий Дарон переехал с семьей в США.
В мае 2020 года свое 100-летие отметил ветеран космонавтики Николай Шиганов. Он принимал участие в создании множества ракетно-космической техники, изобрел несколько сплавов, был одним из ключевых участников подготовки полета Юрия Гагарина, пишет портал «Подмосковье сегодня».
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