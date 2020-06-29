Скончался конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина

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Юрий Гагарин , почетный гражданин Тюмени. Тюмень, фото гагарина юрия
Ученый Анатолий Дарон разработал жидкостные ракетные двигатели для легендарной ракеты Р-7 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В США скончался ученый Анатолий Дарон, сконструировавший двигатели для ракет-носителей, которые доставили в космос первого космонавта Юрия Гагарина и первый спутник. Дарону было 94 года.

«Ушел из жизни выдающийся ученый, конструктор, многие годы проработавший в НПО „Энергомаш“, Анатолий Давидович Дарон», — сообщили в пресс-службе предприятия. Уточняется, что ученый умер в результате обострения многолетней сердечно-почечной недостаточности.

Анатолий Дарон родился в Одессе в 1926 году. Окончил Московский авиационный институт. В НПО «Энергомаш» прошел путь от инженера-конструктора до начальника отдела и ведущего конструктора. Дарон руководил разработкой жидкостных ракетных двигателей РД-107 и РД-108, которые использовались в легендарной советской баллистической ракеты Р-7. На ее базе были созданы ракеты-носители «Восток», «Восход» и «Союз». В 1998 году Анатолий Дарон переехал с семьей в США.

В мае 2020 года свое 100-летие отметил ветеран космонавтики Николай Шиганов. Он принимал участие в создании множества ракетно-космической техники, изобрел несколько сплавов, был одним из ключевых участников подготовки полета Юрия Гагарина, пишет портал «Подмосковье сегодня».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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