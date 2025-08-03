В Нью-Йорке произошло землетрясение

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Толчки ощущались в нескольких районах Нью-Йорка
Толчки ощущались в нескольких районах Нью-Йорка Фото:

Землетрясение магнитудой 3.0 произошло в районе Нью-Йорка. Подземные толчки ощущались в различных районах мегаполиса

«В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 3.0», — сообщают местные жители. Толчки ощущались в Манхэттене и Бронксе. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в окрестностях города Окленд (штат Нью-Джерси).

Как сообщают местные жители в соцсетях, колебания земной поверхности были заметными, но непродолжительными. На данный момент о каких-либо повреждениях или пострадавших не сообщается.

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Землетрясение магнитудой 3.0 произошло в районе Нью-Йорка. Подземные толчки ощущались в различных районах мегаполиса «В Нью-Йорке произошло землетрясение магнитудой 3.0», — сообщают местные жители. Толчки ощущались в Манхэттене и Бронксе. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в окрестностях города Окленд (штат Нью-Джерси). Как сообщают местные жители в соцсетях, колебания земной поверхности были заметными, но непродолжительными. На данный момент о каких-либо повреждениях или пострадавших не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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