Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пренебрег маской и перчатками во время голосования по поправкам в Конституцию. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объяснила этого зашкаливающим у премьера количеством антител к коронавирусу.
«У Мишустина, я знаю, уже там супер-пупер зашкаливают антитела. Но, честно говоря, вообще-то мог бы и надеть [маску]», — ответила Памфилова на вопрос журналистов
Премьер Михаил Мишустин заразился коронавирусом в конце апреля, напоминает агентство Nation News. В общей сложности он проболел порядка двух недель.
Ранее по поправкам к Конституции проголосовал президент РФ Владимир Путин. На представленной Кремлем видеозаписи видно, что глава государства также пренебрег всеми средствами индивидуально защиты. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которые передает «Национальная служба новостей», решение Путина не надевать маску и перчатки связано с доверием к санитарным мерам, принимаемым на участках для голосования.
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