Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее по поправкам к Конституции проголосовал президент РФ Владимир Путин. На представленной Кремлем видеозаписи видно, что глава государства также пренебрег всеми средствами индивидуально защиты. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которые передает « Национальная служба новостей », решение Путина не надевать маску и перчатки связано с доверием к санитарным мерам, принимаемым на участках для голосования.

Премьер Михаил Мишустин заразился коронавирусом в конце апреля, напоминает агентство Nation News . В общей сложности он проболел порядка двух недель.

«У Мишустина, я знаю, уже там супер-пупер зашкаливают антитела. Но, честно говоря, вообще-то мог бы и надеть [маску]», — ответила Памфилова на вопрос журналистов Life .

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пренебрег маской и перчатками во время голосования по поправкам в Конституцию. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объяснила этого зашкаливающим у премьера количеством антител к коронавирусу.

В ЦИК отсутствие маски у Михаила Мишустина объяснили наличием антител после перенесенного COVID-19 Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно