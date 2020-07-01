Памфилова оценила визит Мишустина на голосование без маски. «У него супер-пупер антитела». ВИДЕО

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
В ЦИК отсутствие маски у Михаила Мишустина объяснили наличием антител после перенесенного COVID-19 Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пренебрег маской и перчатками во время голосования по поправкам в Конституцию. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объяснила этого зашкаливающим у премьера количеством антител к коронавирусу.

«У Мишустина, я знаю, уже там супер-пупер зашкаливают антитела. Но, честно говоря, вообще-то мог бы и надеть [маску]», — ответила Памфилова на вопрос журналистов Life.

Премьер Михаил Мишустин заразился коронавирусом в конце апреля, напоминает агентство Nation News. В общей сложности он проболел порядка двух недель.

Ранее по поправкам к Конституции проголосовал президент РФ Владимир Путин. На представленной Кремлем видеозаписи видно, что глава государства также пренебрег всеми средствами индивидуально защиты. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которые передает «Национальная служба новостей», решение Путина не надевать маску и перчатки связано с доверием к санитарным мерам, принимаемым на участках для голосования.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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