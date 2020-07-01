Новые данные по голосованию в Свердловской области

Явка в Свердловской области, по неофициальным данным, превысила 50% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Принятие поправок в Конституцию РФ одобрили 66,62% избирателей Свердловской области, против высказались 32,35% жителей региона. Такие данные приводит свердловский избирком по итогам обработки 0,09% (315 тысяч) бюллетеней. Явка в Свердловской области, по данным агентства, к окончанию голосования превысила 50%.

По информации источника URA.RU в избиркоме Екатеринбурга, по итогам обработки менее 1% бюллетеней горожан одобрение поправок составляет около 64% (при явке в 44%).

Согласно данным экзитполов (опросов избирателей на выходе с участков), за поправки в основной закон в Свердловской области проголосовали 72%. При этом источники агентства отмечают, что в ходе обработки социологических данных этот показатель может скорректироваться до 54-64%.