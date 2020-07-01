Новые данные по голосованию в Свердловской области

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Избирательный участок №1551 в лицее имени Дягилева. Екатеринбург, выборы, флаг россии, избирательный участок, голосование, избирательный участок1551
Явка в Свердловской области, по неофициальным данным, превысила 50% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Принятие поправок в Конституцию РФ одобрили 66,62% избирателей Свердловской области, против высказались 32,35% жителей региона. Такие данные приводит свердловский избирком по итогам обработки 0,09% (315 тысяч) бюллетеней. Явка в Свердловской области, по данным агентства, к окончанию голосования превысила 50%.

По информации источника URA.RU в избиркоме Екатеринбурга, по итогам обработки менее 1% бюллетеней горожан одобрение поправок составляет около 64% (при явке в 44%).

Согласно данным экзитполов (опросов избирателей на выходе с участков), за поправки в основной закон в Свердловской области проголосовали 72%. При этом источники агентства отмечают, что в ходе обработки социологических данных этот показатель может скорректироваться до 54-64%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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