«Почта России» начнет доставлять посылки беспилотниками

Дроны будут перевозить посылки туда, куда не может попасть другая техника. Об этом сообщил Гендиректор «Почты России» Максим Акимов.
«У нас от точки получения груза до поселения может быть 94 км, из которых 20 км по болоту, а 60 км — по воде или по зимнику и больше никак», — цитирует Акимова РБК. Министр отметил, что в таких местах люди получают посылки раз в месяц или в квартал.
Максим Акимов особо отмечает, что эти беспилотники будут относиться к тяжелой технике: их грузоподъемность составит от 50 до 150 кг. Они смогут преодолевать до 400 км.
Ранее в «Почты России» прошел неудачный запуск дрона. Во время тестового запуска аппарат пошел по маршруту, однако затем отклонился от него и упал на землю. Производители уточнили, что авария произошла из-за нештатного отключения электронного оборудования, сообщает RT.
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