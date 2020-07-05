Ученые из 32 стран выдвинули Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) требование признать передачу коронавируса по воздуху. По их убеждению, малейшие частицы с вирусом могут задерживаться в воздухе длительное время, что значительно облегчает распространение инфекции по всему миру, пишет газета New York Times.
Ученые доказывают, что коронавирус может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений. 240 ученых послали в ВОЗ письмо, в котором просят пересмотреть рекомендации. сообщает РИА «Новости».
В ВОЗ придерживаются мнения, что коронавирус распространяется через крупные капли, которые выделяются, когда больной чихает, кашляет или разговаривает, доказательства ученых неубедительны. «Мы несколько раз утверждали, что считаем воздушно-капельную передачу возможной, но определенно не подтвержденной убедительными или даже ясными доказательствами», — отметил в интервью газете технический руководитель по инфекционному контролю ВОЗ Бенедетта Аллегранци.
Издание подчеркивает, что если воздушно-капельная передача действительно является значимым фактором распространения инфекции, то лдя ее предотвращения странам придется внести ряд новых мер, среди которых ношение масок внутри помещений даже при социальном дистанцировании. Медики должны будут надевать специализированные маски. которые способны фильтровать мельчайшие частицы. В общественных местах придется устанавливать специальную вентиляционную систему очистки воздуха, а также ультрафиолетовые лампы, которые способны убивать вирус.
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