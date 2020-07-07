06 июля 2020

Правительство РФ поддержало запрет на второе гражданство послов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Правительства РФ. Москва, белый дом, дом правительства рф
Изменения обусловлены внесением поправок к Конституции РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Законопроект, по которому российским послам запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, поддержали в комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности. Это обусловлено изменением Конституцией России.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — приводит слова из проекта отзыва кабмина РИА «Новости». Ранее сенаторами Константином Косачевым и Андреем Клишасом был внесен в Госдуму документ, согласно которому послом РФ в иностранном государстве не может быть назначен человек, имеющий второе гражданство или вид на жительство в другом государстве.

Политолог Олег Матвейчев выразил мнение, что среди поправок к Конституции, которые вынесены на голосование, одна из наиболее популярных — о запрете второго гражданства и банковских счетов за рубежом для госслужащих, передает «Национальная служба новостей».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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