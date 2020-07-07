Правительство РФ поддержало запрет на второе гражданство послов

Законопроект, по которому российским послам запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, поддержали в комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности. Это обусловлено изменением Конституцией России.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — приводит слова из проекта отзыва кабмина РИА «Новости». Ранее сенаторами Константином Косачевым и Андреем Клишасом был внесен в Госдуму документ, согласно которому послом РФ в иностранном государстве не может быть назначен человек, имеющий второе гражданство или вид на жительство в другом государстве.
Политолог Олег Матвейчев выразил мнение, что среди поправок к Конституции, которые вынесены на голосование, одна из наиболее популярных — о запрете второго гражданства и банковских счетов за рубежом для госслужащих, передает «Национальная служба новостей».
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