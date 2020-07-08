В Кремле объяснили, почему не комментируют дело Сафронова

Реакция журналистов на задержание Сафронова не имеет ничего общего с общественным резонансом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Кремль не комментирует дело Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене, потому что это не тема для президента. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Мы с большим вниманием относимся к реакции журналистов, но она не имеет ничего общего с общественным резонансом», — поясняет Дмитрий Песков. По его словам, в задержаниях журналистов на пикетах в поддержку Сафронова, включая задержание Ксении Собчак, нет никакого «тренда».

Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. Вечером того же дня суд арестовал журналиста на два месяца. Обвинение ему планируют предъявить в понедельник.

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