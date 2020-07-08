В Кремле объяснили, почему не комментируют дело Сафронова

Кремль не комментирует дело Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене, потому что это не тема для президента. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Мы с большим вниманием относимся к реакции журналистов, но она не имеет ничего общего с общественным резонансом», — поясняет Дмитрий Песков. По его словам, в задержаниях журналистов на пикетах в поддержку Сафронова, включая задержание Ксении Собчак, нет никакого «тренда».
Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. Вечером того же дня суд арестовал журналиста на два месяца. Обвинение ему планируют предъявить в понедельник.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.