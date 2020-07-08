В Кремле объяснили, почему не комментируют дело Сафронова

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Оглашение решения суда Ивану Сафронову. Москва, сафронов иван
Реакция журналистов на задержание Сафронова не имеет ничего общего с общественным резонансом Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Кремль не комментирует дело Сафронова, задержанного по подозрению в госизмене, потому что это не тема для президента. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Мы с большим вниманием относимся к реакции журналистов, но она не имеет ничего общего с общественным резонансом», — поясняет Дмитрий Песков. По его словам, в задержаниях журналистов на пикетах в поддержку Сафронова, включая задержание Ксении Собчак, нет никакого «тренда».

Ивана Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. Вечером того же дня суд арестовал журналиста на два месяца. Обвинение ему планируют предъявить в понедельник.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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