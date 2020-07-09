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Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в покушении на убийство и убийстве нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах. Партия ЛДПР, к которой принадлежит губернатор, пока не собирается исключать его. Фургал занимал пост губернатора Хабаровского края с осени 2018 года.

Депутат подчеркнул, что в соцсетях и раньше ходило много слухов о губернаторе. Однако они ничем не подтверждались. Насколько они были правдивы, выяснится, когда следствие предъявит доказательства, говорит Ильин.

«Вчера встречались с ним на заседании думы, разговаривали о судьбе края, он выступал с отчетом перед депутатами, отвечал на вопросы, был спокоен, уверен и позитивен», — говорит Ильин. Депутат уточнил, что о задержании губернатора он узнал из СМИ и сайта Следственного комитета.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал накануне задержания ни о чем не подозревал. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал глава местной фракции КПРФ, депутат Сергей Ильин.

Сергей Фургал вел себя спокойно перед задержанием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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