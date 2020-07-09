08 июля 2020

Задержание стало неожиданностью для главы Хабаровского края. «Был уверен и позитивен»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
V Международный арктический форум, второй день. Санкт-Петербург, фургал сергей
Сергей Фургал вел себя спокойно перед задержанием Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал накануне задержания ни о чем не подозревал. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал глава местной фракции КПРФ, депутат Сергей Ильин.

«Вчера встречались с ним на заседании думы, разговаривали о судьбе края, он выступал с отчетом перед депутатами, отвечал на вопросы, был спокоен, уверен и позитивен», — говорит Ильин. Депутат уточнил, что о задержании губернатора он узнал из СМИ и сайта Следственного комитета.

Депутат подчеркнул, что в соцсетях и раньше ходило много слухов о губернаторе. Однако они ничем не подтверждались. Насколько они были правдивы, выяснится, когда следствие предъявит доказательства, говорит Ильин.

Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в покушении на убийство и убийстве нескольких предпринимателей в 2004—2005 годах. Партия ЛДПР, к которой принадлежит губернатор, пока не собирается исключать его. Фургал занимал пост губернатора Хабаровского края с осени 2018 года.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...