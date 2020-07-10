Появились новые данные о количестве россиян, заболевших коронавирусом за сутки. В столице их число уменьшается, но в ряде регионов динамика продолжает оставаться тревожной.
«За последние сутки в России из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 7 752 человека», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID. При этом новых случаев заражения всего 6635. За сутки в стране скончались 174 человека.
Лидерство по количеству заражений сохраняет Москва (637 человек), демонстрируя, вместе с тем, снижение числа заболевших. А вот регионы продолжают демонстрировать высокие показатели заболеваемости. На втором месте по количеству инфицированных Санкт-Петербург (300 человек). Третье место заняла Свердловская область (275 человек). Четвертым оказался ХМАО (263 человека), за ним Алтайский край (240 человек).
Среди регионов УрФО по заболеваемости вперед вышли ЯНАО (208 человек) и Челябинская область (129 человек). Меньше сотни новых больных в Тюменской области (85 человек), Пермском крае (57 человек) и в Курганской области (46 человек).
Вчера общее количество больных коронавирусом в России превысило 707 тысяч человек. Случаи заражения выявлены в 85 регионах страны. В то же время, число выздоровевших также оказалось больше числа заболевших.
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