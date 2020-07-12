Эксперты считают, что разрешение посещать зарубежные страны с целью туризма появится в последнюю очередь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Скорое открытие границ не спасет туристический сезон. Такое мнение журналистам выразила директор по маркетингу сети «1001 тур» Мария Лещева.

«В этом году говорить о туристическом сезоне, кроме как в России, уже бессмысленно. Страны — кандидаты на открытие границ никак не отражают туристический спрос. Это не направления массового отдыха. К тому же речь идет о регулярных рейсах, а не чартерах, что означает ограниченный объем перевозки», — цитируют Лещеву «Известия». По ее словам, открытие Европы также не спасет туризм. Дело в том, что путешественникам потребуется немало времени для того, чтобы получить справки или сертификаты здоровья. К тому времени, как объяснила специалист, наступит конец лета.

Исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин уточнил, что разрешение посещать зарубежные страны с целью туризма появится в последнюю очередь. Поэтому, скорее всего, туристический сезон в этом году не восстановится, считает Толчин.

Ранее в Росавиации рассказали о том, что на первом этапе возобновления международных авиаперелетов границы откроют для стран, где люди меньше всего заболевают коронавирусом. Роспотребнадзор навал 13 стран, которые соответствуют критериям. Среди них — Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Дания, Италия, Китай, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия и Шри-Ланка. Однако в Ассоциации туроператоров России сочли список странным, та как основной принцип взаимности открытия авиасообщения будет соблюден не всеми странами.

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