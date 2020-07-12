В мире зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом

За все время пандемии коронавируса было выявлено 12 552 765 случаев заражения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в мире зафиксировано больше 230 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это рекордное число за все время пандемии.

«230 370 подтвержденных случаев [коронавируса]», — говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Предыдущий рекорд был установлен 10 июля. В тот день было выявлено больше 228 тысяч случаев заражения. По данным ВОЗ, за все время пандемии коронавируса было выявлено 12 552 765 случаев заражения. 561 617 человек умерло.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что российским властям вновь придется вводить ограничительные меры из-за коронавируса, передает «Ридус». По ее мнению, такая вероятность будет существовать до появления вакцины или лекарства от COVID-19.

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