Звезда «Реальных пацанов» рассказала о жизни с мужем-наркоманом

Марина Федункив призналась, что муж периодически бил ее Фото: Предоставлено телеканалом ТНТ

Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив (мама Коляна) рассказала о совместной жизни с мужем-наркоманом. Интервью с актрисой опубликовано на youtube-канале Super. Говоря о втором браке, Федункив призналась, что прожила с наркозависимым мужем 13 лет, который «употреблял все» и бил ее.

«Я не понимала, насколько это серьезно. У меня в жизни не было наркоманов-друзей — только творческие люди. Но там был просто жесткач», — сказала Федункив, вспоминая о супружеской жизни.

Актриса пояснила, что не могла уйти от мужа, потому что «очень его любила» и все это время пыталась спасти от зависимости. «Со мной психологи разговаривали. Я сказала, что он пропадет без меня, потому что не видели, какие у него бывают передозы», — отметила Федункив.

Она также призналась, что муж ее периодически избивал и воровал деньги, но обратиться в милицию «было стыдно», поскольку Федункив уже стала известной по выступлению за команду КВН «Парма». К тому же, сказала актриса, муж-наркоман угрожал ей убийством, если она обо всем расскажет.