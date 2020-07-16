Перед выборами россиян пугают дистантом и чипированием

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За распространение фейков о пандемии COVID-19 уже были оштрафованы ряд СМИ и журналистов. В частности, главред «Царьграда» Дарья Токарева получила взыскание за две недостоверные публикации. Позднее стало известно, что издание обжалует вынесенное решение суда, передает телеканал 360 .

В профильных ведомствах уже занялись вопросом о распространении фейков. В частности, Роскомнадзор направил в МВД материалы с недостоверной информацией о голосовании в ряде СМИ. Замглавы ведомства Вадим Субботин заявил, что данные переданы силовикам для привлечения ресурсов к административной ответственности.

Появление большого количества негативной информации связано с желанием создать площадку для негативной волны против ЕДГ, считает первый зампред комиссии ОП по СМИ Александр Малькевич. Перед днем плебисцита россиян будут также пугать чипированием и дистанционным обучением, уверяет он.

«Дезинформация по коронавирусу будет продолжаться. Когда мы мониторили материалы по пандемии, обнаружили, что большая часть распространялась в регионах, где в сентябре планируются выборы», — заявила «Известиям» директор Лиги безопасного интернета, член ОП Екатерина Мизулина.

В российском сегменте интернета появляется все больше недостоверной информации о коронавирусе. Эксперты связывают это с надвигающимся Единым днем голосования, который пройдет в сентябре в ряде регионов РФ.

Перед выборами гражданам будут портить настроение новостями о продолжении дистанционного обучения, считают в ОП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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