Тюменская область приблизилась к снятию карантина

Если темп снижения заболеваемости сохраниться, их карантина Тюменская область выйдет в двадцатых числах августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 100 человек. Такие данные приводит федеральный штаб по борьбе с инфекцией. Это на три случая меньше, чем накануне — 23 июля фиксировалось 103 пациента.

«Тюменская область — 100 новых случаев заражения коронавирусом», — приводится в сообщении федерального оперштаба. Таким образом, с начала пандемии коронавирусом в Тюменской области заразились 5190 человек. Соответственно коэффициент заболеваемости инфекцией составил ровно 1.

Последний раз такого значения он достигал ровно неделю назад, 17 июля. Таким образом Тюмень вернулась к показателю, при котором начали снимать ограничения по самоизоляции. Для того, чтобы карантин сняли полностью, коэффицент должен достичь как минимум 0,8.

Если тенденция по снижению числа заболевших продолжится в том же темпе, что и последние пять дней от последнего пика 20 июля — по минус два случая, то Тюменская область достигнет показателя RT в 0,8 только 22 августа. А значит, сможет выйти из самоизоляции при соблюдении ряда других условий — свободном коечном фонде не менее 50% от общего числа и условии исследования не менее 7 на 10 человек.

За последние сутки в регионе выздоровело 152 человека. От коронавируса скончались 24 тюменца. Ранее URARU сообщало, что в Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 16 августа.