27 июля 2020
26 июля 2020
25 июля 2020

В ХМАО ускорилось распространение коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство заражений сейчас происходит через контакты внутри семей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО третий день подряд растет коэффициент распространения инфекции. 26 июля он равнялся 0,84, но уже 27 июля вырос до 0,87, укрепив положительную динамику сегодня на показателе 0,9. Это говорит о том, что распространение COVID-19 в регионе ускорилось. За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 187 жителей ХМАО в 19 муниципалитетах. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 105 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 53 человек зафиксирована пневмония, у 29 человек болезнь проходит бессимптомно. Контакт инфицирования установлен в 169 случаях. По 18 случаям источник заражения уточняются», — добавили в оперштабе.

  • Сургут — 46;
  • Ханты-Мансийск — 39;
  • Нижневартовск — 32;
  • Нефтеюганск — 15;
  • Урай — 9;
  • Лангепас — 8;
  • Советский район — 8;
  • Сургутский район — 7;
  • Когалым — 5;
  • Ханты-Мансийский район — 4;
  • Радужный — 3;
  • Мегион — 2;
  • Нягань — 2;
  • Белоярский район — 2;
  • Березовский район — 1;
  • Кондинский район — 1;
  • Нефтеюганский район — 1;
  • Нижневартовский район — 1;
  • Октябрьский район — 1.

Всего: 187 человек

С начала эпидемии коронавируса в ХМАО заболели уже 15 тысяч 817 человек. В оперштабе добавили, что на сегодня в больницах в тяжелом состоянии находятся 57 пациентов, 39 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 128 человек (три смерти за сутки).

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО официально действует первый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Разрешено гулять по улицам, но детские площадки посещать также нельзя. Также позволено в любое время заниматься спортом. Остальные ограничения действуют до 9 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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