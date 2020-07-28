В ХМАО ускорилось распространение коронавируса

Большинство заражений сейчас происходит через контакты внутри семей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО третий день подряд растет коэффициент распространения инфекции. 26 июля он равнялся 0,84, но уже 27 июля вырос до 0,87, укрепив положительную динамику сегодня на показателе 0,9. Это говорит о том, что распространение COVID-19 в регионе ускорилось. За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 187 жителей ХМАО в 19 муниципалитетах. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 105 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 53 человек зафиксирована пневмония, у 29 человек болезнь проходит бессимптомно. Контакт инфицирования установлен в 169 случаях. По 18 случаям источник заражения уточняются», — добавили в оперштабе.

Сургут — 46;

Ханты-Мансийск — 39;

Нижневартовск — 32;

Нефтеюганск — 15;

Урай — 9;

Лангепас — 8;

Советский район — 8;

Сургутский район — 7;

Когалым — 5;

Ханты-Мансийский район — 4;

Радужный — 3;

Мегион — 2;

Нягань — 2;

Белоярский район — 2;

Березовский район — 1;

Кондинский район — 1;

Нефтеюганский район — 1;

Нижневартовский район — 1;

Октябрьский район — 1.

Всего: 187 человек

С начала эпидемии коронавируса в ХМАО заболели уже 15 тысяч 817 человек. В оперштабе добавили, что на сегодня в больницах в тяжелом состоянии находятся 57 пациентов, 39 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 128 человек (три смерти за сутки).

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО официально действует первый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Разрешено гулять по улицам, но детские площадки посещать также нельзя. Также позволено в любое время заниматься спортом. Остальные ограничения действуют до 9 августа.