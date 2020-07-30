Адвокат Ефремова рассказал, как будут рассматривать дело актера

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, не будет просить суд рассмотреть его дело в особом порядке. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.
«Теоретически можно рассмотреть в особом порядке, но для этого надо признать вину», — передает ТАСС слова Пашаева. По словам адвоката, он считает, что Ефремов даст показания в конце судебного процесса. Отмечается, что он ни разу этого не делал во время предварительного следствия. Как рассказал Пашаев, суда присяжных не будет, так статья по которой обвиняют артиста не предусматривает такой возможности.
Актер категорически не признает свою вину в ДТП и собирается подробно представить свою позицию в суде. Адвокат со стороны потерпевших Александр Добровинский продемонстрировал документ из материалов дела, в котором Ефремов признавал вину в содеянном.
Предварительное слушание по делу актера проходит в Пресненском суде, передает телеканал 360. Оно должно было состояться 29 июля, но его перенесли, так как Пашаев не явился в суд.
Ранее сообщалось, что 8 июня на Смоленской площади Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Lada, пишет RT. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров позже скончался в больнице.
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