Коронавирус в Курганской области обнаружили в шести районах

Больных коронавирусом в регионе лечат в Кургане и нескольких районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 4 августа подтвердились 30 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб. Заболевших обнаружили в Кургане, Шадринске и шести районах области.

«На 4 августа в Курганской области лабораторно подтверждены 30 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 12 заболевших обнаружили в Кургане, семь — в Шадринске. Остальных — в Шадринском, Юргамышском, Кетовском, Куртамышском, Каргапольском и Далматовском районах.

В регионе с начала эпидемии было выявлено 2398 заболевших коронавирусом. Из них: 1753 человека выздоровело, девять человек скончались от коронавируса. Больше всего заболевших за день в области зафиксировали 11 июля. Тогда выявили 65 случаев. Ранее URA.RU опубликовало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области 1 апреля ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня в регионе был введен обязательный масочный режим. В области можно посещать кинотеатры, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.